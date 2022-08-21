В Бишкеке частная школа «Приоритет» пригласила учиться на бесплатной основе девятилетнего мальчика, который ранее никогда не ходил в школу. Об этом сообщила глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

История девятилетнего мальчика

13 августа Назгуль Турдубекова рассказала о девятилетнем мальчике, который никогда не ходил в школу. Правозащитница навестила ребенка в барачном районе.

«Мама его оставила в трехмесячном возрасте у брата. Мальчик очень смышленый, у него большое желание пойти в школу. Документов у него нет. Уверена, что таких детей в нашей стране много», – написала она.

Турдубекова подчеркнула, что в Кыргызстане плохо работает система выявления детей, выпавших из образования. Связанно это, по ее мнению, с отсутствием специальных соцработников по поддержке семьи и защите детей. Чтобы решить эту проблему, правозащитница считает, что необходимо принять новую редакцию Кодекса о детях.

«Дядя хорошо относится к ребенку, но в связи со здоровьем он не может его обеспечить вещами, школьными принадлежностями, партой», – сообщила Турдубекова.

Что говорят в мэрии ?

После публикации Турдубековой семью мальчика навестили сотрудники Управления соцразвития Первомайского района Бишкека и специалист по соцвопросам.

По данным мэрии Бишкека, ребенок проживает с родственниками со стороны матери. Как выяснилось, мать мальчика живет в селе Чон-Кызыл-Суу Иссык-Кульской области, а отец — в селе Барскоон той же области.

«По словам дяди, он воспитывал несовершеннолетнего с 2014 года с целью усыновления. В 2021 году отец мальчика забрал его и увез в Иссык-Кульскую область, для того чтобы устроить в школу. Однако стало известно, что несовершеннолетний попал в реабилитационный центр, находящийся в Чолпон-Ате. Позже он с супругой забрал оттуда племянника», – рассказали в муниципалитете.

В муниципалитете отметили, что из-за отсутствия свидетельства о рождении у ребенка и паспорта у его дяди родственнику не удалось оформить опекунство над мальчиком.

В мэрии добавили, что делом мальчика займется комиссия по делам детей.