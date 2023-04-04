В пресс-службе ГУВД Бишкека «Клоопу» опровергли заявление Турдубековой и назвали его «не соответствующим действительности».

Скандальное высказывание и митинг

Начальник ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев 31 марта в прямом эфире заявил, что малолетние девочки «добровольно» вступают в половой акт со взрослыми мужчинами и из-за этого случаются «происшествия».

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов об изнасиловании 13-летней девочки в Бишкеке, которая совершила суицид через пять месяцев после изнасилования.

3 апреля у здания ГУВД Бишкека прошел митинг за отставку Ногойбаева. Митингующие вышли с плакатами: «Девочки не могут переспать — это изнасилование», «Ногойбаева в отставку» и «Столице нужен порядочный милиционер».

К митингующим сам Ногойбаев не вышел. Однако в здании столичной милиции выступил перед журналистами. Он заявил, что «отдаёт отчёт своим высказыванием и несёт за них ответственность», но считает, что журналисты неправильно истолковали его заявление.

По его словам, он «ни в коем случае не хотел обвинить несовершеннолетних», а лишь хотел «донести, что имеются факты, что несовершеннолетние, уходя из дома, находятся в розыске и подвергаются насилию, вступают в половую связь».