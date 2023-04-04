Правозащитница Назгуль Турдубекова заявила, что «команда» начальника ГУВД Бишкека Азамата Ногойбаева якобы пытается заблокировать ее страницу в Фейсбуке.
Она на своей странице в Фейсбуке опубликовала видео на котором неизвестный мужской голос объясняет, как пожаловаться на страницу Турдубековой в Фейсбуке, чтобы ее заблокировали.
«Смотрите что делает команда Ногойбаева после вчерашнего митинга в защиту девочек, начальник штаба ГУВД Бишкека Улан Кубатбеков даёт видеоинструкцию скорее всего сотрудникам милиции Бишкека как блокировать мою страницу», — утверждает она.
В пресс-службе ГУВД Бишкека «Клоопу» опровергли заявление Турдубековой и назвали его «не соответствующим действительности».
Скандальное высказывание и митинг
Начальник ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев 31 марта в прямом эфире заявил, что малолетние девочки «добровольно» вступают в половой акт со взрослыми мужчинами и из-за этого случаются «происшествия».
Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов об изнасиловании 13-летней девочки в Бишкеке, которая совершила суицид через пять месяцев после изнасилования.
3 апреля у здания ГУВД Бишкека прошел митинг за отставку Ногойбаева. Митингующие вышли с плакатами: «Девочки не могут переспать — это изнасилование», «Ногойбаева в отставку» и «Столице нужен порядочный милиционер».
К митингующим сам Ногойбаев не вышел. Однако в здании столичной милиции выступил перед журналистами. Он заявил, что «отдаёт отчёт своим высказыванием и несёт за них ответственность», но считает, что журналисты неправильно истолковали его заявление.
По его словам, он «ни в коем случае не хотел обвинить несовершеннолетних», а лишь хотел «донести, что имеются факты, что несовершеннолетние, уходя из дома, находятся в розыске и подвергаются насилию, вступают в половую связь».