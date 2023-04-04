На месте сгоревшего здания Генпрокуратуры в центре Бишкека планируют построить бизнес-центр. Об этом 4 апреля сообщает информагентство «Кабар».

По словам менеджера проекта Нурбека Болатбекова, мэрия столицы предоставила землю в аренду на пять лет фирме «Шаако».

«Фирма провела конкурс эскизных проектов. Конкурс выиграла ОсОО “Рыско” совместно с ОсОО “Центр Модулор”. На месте бывшей Генпрокуратуры планируется построить современный административный комплекс площадью свыше 20 тысяч кв. метров. В бизнес-центре свыше 25 этажей будут располагаться офисы и коммерческие объекты», — рассказал он.