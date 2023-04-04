Глава Кабмина Акылбек Жапаров поручил привести в порядок тротуары Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

По её данным, Жапаров 4 апреля осмотрел культурные объекты столицы и «оценил состояние пешеходных тротуаров города, отметив их плохое состояние».

«Посмотрите на эти ямы, как по ним можно передвигаться людям с ограниченными возможностями здоровья, мамам с колясками. Приведите их в порядок, надо создать условия для комфортного проживания людей», — сказал Жапаров.

Глава Кабмина поручил мэру Эмилбеку Абдыкадырову провести расчеты по ремонтированию пешеходных тротуаров Бишкека.