Минкультуры занимается ликвидацией телеканалов «Пирамида» и «Пятый канал». Об этом на заседании профильного комитета парламента 3 апреля сообщил замглавы ведомства Чынгыз Эсенгул уулу.
По его словам, телеканалы не будут передавать под управление другим госучреждениям.
«Мы их ликвидируем. Банкротство […] Передача телеканалов мэрии Бишкека и ОАО “Кыргызалтын” отменена. По долгам работают сотрудники ФУГИ», — сказал замминистра культуры.
Ранее коллектив «Пятого канала» обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой решить вопрос с их телеканалом. По их словам, они уже более 4 месяцев без работы и им непонятно, что будет дальше с каналом. Они попросили президента «тщательно обдумать» этот вопрос и не оставлять более 60 человек без работы.
Как пишет «Азаттык», в Кыргызстане «Пятый канал» начал вещать в эфире в 2005 году. До 2010 года он был в частных руках. После апрельских событий канал был национализирован. Один из первых телеканалов независимого Кыргызстана «Пирамида» был основан в декабре 1994 года. Как и «Пятый канал», его национализировали после апрельских событий 2010 года.