Минкультуры занимается ликвидацией телеканалов «Пирамида» и «Пятый канал». Об этом на заседании профильного комитета парламента 3 апреля сообщил замглавы ведомства Чынгыз Эсенгул уулу.

По его словам, телеканалы не будут передавать под управление другим госучреждениям.

«Мы их ликвидируем. Банкротство […] Передача телеканалов мэрии Бишкека и ОАО “Кыргызалтын” отменена. По долгам работают сотрудники ФУГИ», — сказал замминистра культуры.

Ранее коллектив «Пятого канала» обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой решить вопрос с их телеканалом. По их словам, они уже более 4 месяцев без работы и им непонятно, что будет дальше с каналом. Они попросили президента «тщательно обдумать» этот вопрос и не оставлять более 60 человек без работы.