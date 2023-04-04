Журналисты Беларусского расследовательского центра рассказали, как подсанкционная беларусская древесина продолжает поставляться в страны Евросоюза через Кыргызстан и Казахстан.

Древесину и изделия из Беларуси запрещено экспортировать в страны ЕС с весны 2022 года. Расследователи выяснили, что для некоторых предпринимателей санкции открыли новые финансовые горизонты.

По данным журналистов, польская компания PLRBL, которая на бумаге занимается строительством и подбором персонала из восточной Европы, 2020 год закончила с убытком в размере $77,5 тысяч.

«Однако уже через пару месяцев, после того, как беларусское дерево попало в опалу, в августе 2022 года она заключила договор с кыргызской компанией “Адмит” на поставку древесных пеллет (топливные гранулы). За, практически, полтора года, до декабря 2023-го, “Адмит” должен поставить PLRBL топлива на 1,5 млн евро. И все бы ничего, вот только лес для производства пеллет закупается в Беларуси. А потом продается в ЕС. Один из руководителей PLRBL беларус Виталий Лешик даже не скрывает этого», — рассказывают журналисты.

В расследовательском центре сообщили, что они нашли доказательства того, что PLRBL работает по серым схемам. К примеру, они нашли международные накладные на все те же пеллеты от кыргызского «Адмит». В документах указано, что грузовик более 22 тонн с древесными гранулами якобы был загружен 14 октября 2022 года в Бишкеке. Через неделю – 22 октября, беларусская таможня сделала отметку, что груз пересек беларусскую границу.

«По документам, в Беларусь груз доставила минская транспортная компания “Евро-2006”. В Литве до склада компании Vivalsa в городе Вевис древесные гранулы перевозила литовская транспортная компания Versatio. Эта поставка шла при посредничестве PLRBL», — отмечают расследователи.

При этом декларацию на товары подписывали представители кыргызской таможни, а сертификат происхождения товара выдавала Торгово-промышленная палата в Оше.

Исполнительный директор PLRBL рассказал журналистам, что у них есть компании не только в Польше и Латвии, но также в Кыргызстане и Казахстане. Лес они покупают в Беларуси. Оттуда он идет в Кыргызстан или Казахстан, где перерабатывается в пеллеты. Там же оформляются документы, по которым получается, что сырье было кыргызстанское или казахстанское.

По информации расследователей, кыргызской компанией-поставщиком топливных гранул «Адмит» владеют беларусы Пытко Денис Васильевич и Мирук Владимир Игоревич. Кроме этого сама компания уже фигурировала в расследовании журналистов.

«В Литву “Адмит” тоже поставлял древесину из Кыргызстана. Однако наши кыргызские коллеги из “Настоящего Времени. Азия”, по итогам того расследования, сходили в “Адмит”, по адресу регистрации. И никакого производства пеллет там не оказалось», — сообщили они.

Проверку делали и журналисты «Клоопа», но и тогда производство фирмы-призрака отыскать не удалось.

Как утверждают журналисты Беларусского расследовательского центра, обойти санкции на поставку древесины пытаются и беларусские производственные гиганты, такие как холдинг «Пинскдрев».

«10 из 10 опрошенных польских и литовских компаний рассказали нам по телефону, что после введенного запрета на древесину из Беларуси, фанеру и пеллеты они стали возить из Кыргызстана и Казахстана. Внезапные экспортные возможности последнего привлекли внимание не только частных беларусских бизнесменов, но, и руководство “Пинскдрев”», — говорится в расследовании.

По данным журналистов, за месяц до вступления в силу санкций против беларусской древесины — 6 мая 2022 года, в Караганде по адресу торгового представительства «Пинскдрев» по Казахстану, появилась новая компания «Мануфактура плюс». В учредителях фирмы значится и торговый дом «Мебель KZ». А его единоличный владелец «Холдинговая компания «Пинскдрев».

Журналисты выяснили, что «Мануфактура плюс» официальный дилер «Семипалатинского деревообрабатывающего завода № 1». А это единственный производитель большеформатной фанеры в Казахстане.

«Мы позвонили в “Мануфактуру плюс” и уточнили, чью же продукцию продвигает беларусский представитель в Казахстане. Там ответили – “Семипалатинского деревообрабатывающего завода № 1”. Если представить, что “Пинскдрев” не имеет отношения к этой схеме, то выходит, что польские и литовские фирмы возят древесную продукцию из стран, где ее просто не может быть в большом объеме», — заключили расследователи.

Журналисты подготовили свое расследование в партнерстве с Siena, Fundacija Reporterow, Re:Baltica, «Клооп», Власть при содействии Киберпартизан и OCCRP.