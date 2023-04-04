На заседании 3 апреля комитет парламента по бюджету, экономической и фискальной политике рассмотрел законопроект «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц». По итогу депутаты одобрили его во втором чтении. Теперь его должны рассмотреть во втором чтении на заседании Жогорку Кенеша.

За принятие законопроекта члены парламентского комитета проголосовали единогласно.

В ходе заседания депутатка Надира Нарматова возмутилась тем, что блогеры и активисты используют декларации чиновников, чтобы «публиковать ложные обвинения».

«Пишут обо всем, что в кредит куплено, заработано непосильным трудом за всю жизнь. Делают из нас чуть ли не преступников. Многие из богатых поэтому и вывозят активы за границу из-за того, что их много ковыряют. Кыргызы вообще получают удовольствие, когда обсуждают друг друга. Тогда у них жизнь становится длиннее, а здоровье крепче. Но на самом деле наши миллиардеры не указывают все свое имущество, а тех, кто уважает закон и указывает все, и их родственников полоскают вовсю», — цитирует депутатку Kaktus.media.

Что за инициатива?

Законопроект «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» разработала и предложила администрация президента в марте 2022 года.

Первоначальный вариант законопроекта раскритиковали юристы, отмечая, что инициатива противоречит Конституции страны, международным договорам и документам, участницей которых является Кыргызстан, а также государственной стратегии по противодействию и ликвидации коррупции.

Однако, несмотря на это, парламент после просьбы президента Садыра Жапарова в июне прошлого года принял законопроект в первом чтении, обещая, что будут вноситься поправки. По словам депутата Дастана Бекешева, законопроект действительно переработали, но основные риски, которые озвучивались юристами, остались.

Законопроектом предлагается дать возможность кыргызстанцам задекларировать активы, по каким-либо причинам не задокументированные ранее. Речь идет даже об активах, полученных незаконным или преступным путем, за исключением добытых при совершении преступлений против личности и частной собственности. Для этого надо подать специальную декларацию.

При этом никто не будет обязан раскрывать источник происхождения этих активов. Новая специальная декларация будет служить подтверждением законности их происхождения.

Кроме того, законопроектом предлагается уничтожить все поданные ранее декларации, в случае если была предоставлена специальная декларация. За обнародование спецдекларации предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Садыр Жапаров, выступая в парламенте в июне прошлого года отмечал, что цель законопроекта — не защита коррупционеров, а возврат в страну активов «богачей», которые держат их за рубежом.