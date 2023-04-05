В конце 2021 года кыргызские власти пообещали выплачивать вознаграждения кыргызстанцам, сообщившим милиции о фактах коррупции. По регламенту, если информация о преступлении подтвердится и суд вынесет решение, основываясь на ней, заявитель может получить до 1 млн сомов. Однако, как сообщили «Клоопу» в МВД, до сих пор ни одного сообщения от граждан они не получали.

«Материалы по заявлению лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения, а также для выплаты вознаграждения, на рассмотрение Комиссии МВД Кыргызской Республики не поступали», – говорится в ответе МВД на официальный запрос «Клоопа».

Регламент работы Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с выплатой вознаграждения сообщившим о коррупции, МВД утвердило еще 30 декабря 2021 года.

Согласно документу опубликованному в ноябре 2021 года Кабмином, сообщивший о коррупции гражданин может рассчитывать на вознаграждение – 10% от возмещенной государству суммы, но не более 1 млн сомов. Вознаграждение обещают, если информация подтвердится и суд вынесет в отношение преступника решение, не подлежащее обжалованию.

Для того чтобы оставить свое заявление о факте коррупции, вы можете связаться со Службой внутренних расследований МВД Кыргызстана по телефону +996 999 917397 или написать на электронные адреса: secretariat@mvd.kg, pressa@mvd.kg. Также можно написать в мессенджерах WhatsApp и Telegram на номер +996 556 102502.

Борьба с коррупцией и «кустуризация»

Обещание вознаграждений за сообщения о коррупции – это часть антикоррупционной политики президента Садыра Жапарова, как и начатая им после прихода к власти «кустуризация». Согласно ей, ГКНБ задерживает чиновников по коррупционным делам и оценивает нанесенный ими государству ущерб. В случае выплаты установленной спецслужбой суммы коррупционер может остаться на свободе.

Первое дело по статье «Коррупция», которое попало под «кустуризацию», – о коррупции на таможне. Тогда был задержан экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, который возместил ущерб государству на сумму 2 млрд сомов, а после суд признал его виновным, оштрафовал еще на 260 тыс. сомов и отпустил из-под ареста.

После обвинения в незаконном обогащении, перевел на счет государства 50 млн сомов и бывший депутат парламента от партии «Биримдик» Марат Аманкулов. Благодаря этому, он ни дня не провел под стражей.

Взысканные с коррупционеров средства поступают сначала на счета правоохранительных и надзорных органов, потом – на счет Минфина. В министерстве сообщали, что таким образом в бюджет за три года поступило чуть менее 8 млрд сомов. Однако власти ни разу не публиковали отчетов о том, как тратят полученные с помощью «кустуризации» деньги.