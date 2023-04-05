Зиядин Жамалдинов и Султанбек Жунусов

В социальных сетях распространилась аудиозапись якобы разговора полпреда президента в Ошской области Зиядина Жамалдинова и бывшего главы Толойконского айыльного округа Султанбека Жунусова.

В нем Жамалдинов просит Жунусова «поменять категорию земли с производственной на жилую». Журналисты выяснили, что на тот момент земля была оформлена на племянника Жамалдинова.

В областной администрации подтвердили, что на аудио говорит Жамалдинов, однако они утверждают, что запись вырвана из контекста и подстроена. Там также сообщили, что владелец участка на самом деле некий Нуржигит Бердали уулу.

Что случилось?

На аудио представитель президента в Ошской области Зиядин Жамалдинов просит бывшего главу Толойконского айыльного округа поменять назначение пяти гектаров частной земли с производственного на жилое.

Сам глава Толойконского айыльного округа Султанбек Жунусов в аудио говорит, что это незаконно и просит не делать этого, так как потом «его могут привлечь к ответственности».

По информации журналистов, Жунусов по собственному желанию ушел с должности главы Толойконского айыльного округа 17 марта 2023 года. Он подтвердил, что аудио было записано в мае-июне 2022 года, тогда «глава области потребовал от него изменить категорию земли».

«Я тогда сразу сказал ему, что “не смогу этого сделать, иначе меня привлекут к уголовной ответственности”. Мне сказали “поменять категорию земли из промышленной в жилую”. Нельзя изменить статус, закон не позволяет», — сказал Жунусов в беседе с «Т-Медиа».

Ответ областной администрации

Пресс-секретарь полпреда президента в Ошской области Эрмек Муратбек уулу прокомментировал инцидент телеканалу «Т-Медиа» и отметил, что «аудио обрезали и распространили».

По его словам, речь идет о пяти гектарах земли для производственных целей, расположенной на территории Толойконского айыльного округа. Но земля по документам принадлежит частному лицу.

«Предназначение земли – для производственных целей, губернатор не заставляет или принуждает, а просто просит и советуется. Хозяин земли – частное лицо – он обратился к главе области со словами: “земля простаивает просто так, если поменяете [категорию] с производственной на жилую, то я бы исполнил свой гражданский долг, поделил бы землю и отдал бы нуждающимся в земельных участках от айыльного округа людям», — сказал Муратбек уулу.

Журналисты «Т-Медиа» выяснили, что эта земля принадлежит гражданину по имени Руслан Арапбаев. 4 апреля журналисты издания Bulak.kg выяснили, что Арапбаев — сын родного брата Жамалдинова. В документе, опубликованном изданием, можно увидеть, что Арапбаев купил участок 8 апреля 2022 года.

По их данным, полное ФИО Руслана Арапбаева раньше было Жамалдинов Руслан Арапбаевич. В июне 2020 года он изменил фамилию с Жамалдинов на Арапбаев.

У Арапбаева в друзьях в фейсбуке есть Зиядин Жамалдинов. Кроме того, там он часто делится информацией, связанной с главой области.

Фото: Ошская обладминистрация

Областная администрация сообщила, что земля принадлежит Нуржигиту Бердали уулу. По документу, земельный участок 8 апреля 2022 года был зарегистрирован на имя Руслана Арапбаева, потом 21 сентября того же года передан на имя Бердали уулу.

Автор: Бакай Алмаз

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