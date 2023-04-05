В возрасте 63 лет скончался исполнительный директор Ассоциации издателей и книгораспространителей, писатель Олег Бондаренко. Об этом 4 апреля сообщил заведующий кафедрой истории и теории литературы КРСУ Бахтияр Койчуев.

«Олег умер гражданином Кыргызстана, много сделавшим для литературы, книгоиздания нашей страны. Сайт Олега Бондаренко “Новая литература Кыргызстана” был книгохранилищем произведений писателей и открывал кыргызстанских писателей миру», — написал на фейсбуке Койчуев.

В апреле 2022 года у Бондаренко диагностировали рак пищевода. Победить болезнь писателю не удалось.

Олег Бондаренко — жил сначала в Москве, а с 1992 года постоянно проживал в Бишкеке. Работал журналистом на радио и в газетных изданиях, учителем, в 1995 году открыл центр дианетики в Бишкеке.

В 2008 году Бондаренко разработал и запустил проект “Новая литература Кыргызстана” — цифровую многоязычную библиотеку произведений кыргызстанских авторов, в котором опубликовано около 700 произведений.

С 2010 года был исполнительным директором Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Кыргызстана.

Кроме того, Бондаренко автор свыше десятка книг по своему философскому направлению, он также писал художественные произведения.

Автор: Бакай Алмаз