В Жогорку Кенеше 5 апреля последний раз выступил экс-депутат Жаныбек Абиров, которые сдал свой мандат из-за участия в драке.

Абиров с трибуны парламента поблагодарил своих бывших коллег, спикера и Кабинет министров за поддержку. Уже бывшие коллеги проводили его аплодисментами, обняли и пожали ему руки.

Драка Абирова и уход из парламента

Центральная избирательная комиссия лишила Жаныбека Абирова мандата депутата Жогорку Кенеша 27 марта. Такое решение члены ЦИК вынесли, так как ранее Абиров написал заявление о добровольной сдаче мандата.

Заявление Абиров написал после участия в драке возле одного из ресторанов в Бишкеке. Тогда в СМИ сообщали, что он избил одного из сотрудников ГБР.

Позже пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сообщил, что о драке с участием Абирова доложили президенту. Султанбаев написал, что такое поведение «не соответствует стандартам этики госслужащего такого ранга».

Позже в Жогорку Кенеше создали специальную депутатскую комиссию, чтобы решить привлекать ли депутата Абирова к ответственности. Уже после сдачи мандата, Абиров встретился с сотрудником ГБР, которого избил, и принес ему извинения.

Сам пострадавший, по информации СМИ, написал встречное заявление и отказался от претензий к Абирову.

Так как Абиров сдал свой мандат депутата, президент назначил новые выборы депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу, которые пройдут 28 мая. На них планируется потратить более 18 млн сомов.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА