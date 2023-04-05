Абиров с трибуны парламента поблагодарил своих бывших коллег, спикера и Кабинет министров за поддержку. Уже бывшие коллеги проводили его аплодисментами, обняли и пожали ему руки.

Драка Абирова и уход из парламента

Центральная избирательная комиссия лишила Жаныбека Абирова мандата депутата Жогорку Кенеша 27 марта. Такое решение члены ЦИК вынесли, так как ранее Абиров написал заявление о добровольной сдаче мандата.

Заявление Абиров написал после участия в драке возле одного из ресторанов в Бишкеке. Тогда в СМИ сообщали, что он избил одного из сотрудников ГБР.

Позже пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сообщил, что о драке с участием Абирова доложили президенту. Султанбаев написал, что такое поведение «не соответствует стандартам этики госслужащего такого ранга».

Позже в Жогорку Кенеше создали специальную депутатскую комиссию, чтобы решить привлекать ли депутата Абирова к ответственности. Уже после сдачи мандата, Абиров встретился с сотрудником ГБР, которого избил, и принес ему извинения.

Сам пострадавший, по информации СМИ, написал встречное заявление и отказался от претензий к Абирову.

Так как Абиров сдал свой мандат депутата, президент назначил новые выборы депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу, которые пройдут 28 мая. На них планируется потратить более 18 млн сомов.