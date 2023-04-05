В Нарынской области завершилась реконструкция Ат-Башинской ГЭС. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Фото: Пресс-служба Кабинета министров

На открытие обновленной ГЭС приехал глава Кабмина Акылбек Жапаров. Он сообщил, что после реконструкции мощность станции выросла с 40 МВт до 45,7 МВт, а ее срок эксплуатации на 25-40 лет.

«Отныне, Ат-Башинская ГЭС не просто сможет обеспечить население Нарынской области стабильной электроэнергией, но и внесет большой вклад в социально-экономическое развитие всего региона», — сказал Жапаров.

Реконструкция обошлась в $25 млн. По проекту на ГЭС реконструировали и модернизировали все электромеханическое оборудование. Из этих средств 647 млн сомов выделили из швейцарского гранта и 266 млн сомов от «Национальной энергохолдинговой компании».

Генеральным подрядчиком по проекту была швейцарская компания General Electric Renewable. Сама комплексная реконструкция Ат-Башинской ГЭС началась в феврале 2017.