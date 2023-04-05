В Оше милиция задержала 28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей 23-летней супруги. Об этом 5 апреля «Клоопу» сообщили в ГУВД Оша.

По версии следствия, мужчина убил свою жену, ударив ножом. Тело женщины нашли в реке Ак-Буура в Оше. Убийство произошло 2 апреля.

Подозреваемого водворили в ИВС ГУВД Оша.

По факту убийства милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство человека». У убитой женщины остались трое детей.

Фемицид в Кыргызстане

В кыргызстане ежегодно фиксируются более 10 тысяч случаев семейного насилия. Чаще всего агрессоры — это близкие и знакомые люди, такие как муж, партнёр или сосед, а пострадавшие — женщины.

Правозащитники считают, что масштабы преступлений в отношении женщин сильно отличаются от официальной статистики.

Добиться реального наказания для семейного агрессора очень сложно — большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами. При этом агрессор, чувствуя свою безнаказанность, продолжает семейное насилие.

Систематическое семейное насилие приводит к убийству женщин их мужьями, сожителями или бывшими партнерами. Такие убийства называются фемицидом.

Если вы или ваши близкие столкнулись с насилием со стороны партнера, то вы можете обратиться за помощью в кризисные центры страны.

Адреса кризисных центров:

муниципальный кризисный центр «Аялзат» в Бишкеке — телефон: 65-37-42, 65-37-38;

Кризисный Центр «Шанс»: г. Бишкек, Пр.Чуй, 207, к.509, 0 709 710 320;

Кризисный центр «Сезим»: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 3, 0 312 512 640;

ОО «Энсан — Диамонд»: г. Ош, ул. Ленина, 205/105, 0 772 328 960, 0 322 222 965;

Кризисный Центр «Акылкарачач» при ОО «Эне назары»: Ошская область, Алайский р-н , с. Гульча, ул. Набережная, д. 1, 0 555 281 423, 0 776 281 423;