В Оше милиция задержала 28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей 23-летней супруги. Об этом 5 апреля «Клоопу» сообщили в ГУВД Оша.
По версии следствия, мужчина убил свою жену, ударив ножом. Тело женщины нашли в реке Ак-Буура в Оше. Убийство произошло 2 апреля.
Подозреваемого водворили в ИВС ГУВД Оша.
По факту убийства милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство человека». У убитой женщины остались трое детей.
Фемицид в Кыргызстане
В кыргызстане ежегодно фиксируются более 10 тысяч случаев семейного насилия. Чаще всего агрессоры — это близкие и знакомые люди, такие как муж, партнёр или сосед, а пострадавшие — женщины.
Правозащитники считают, что масштабы преступлений в отношении женщин сильно отличаются от официальной статистики.
Добиться реального наказания для семейного агрессора очень сложно — большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами. При этом агрессор, чувствуя свою безнаказанность, продолжает семейное насилие.
Систематическое семейное насилие приводит к убийству женщин их мужьями, сожителями или бывшими партнерами. Такие убийства называются фемицидом.
Если вы или ваши близкие столкнулись с насилием со стороны партнера, то вы можете обратиться за помощью в кризисные центры страны.
Адреса кризисных центров:
- муниципальный кризисный центр «Аялзат» в Бишкеке — телефон: 65-37-42, 65-37-38;
- Кризисный Центр «Шанс»: г. Бишкек, Пр.Чуй, 207, к.509, 0 709 710 320;
- Кризисный центр «Сезим»: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 3, 0 312 512 640;
- ОО «Энсан — Диамонд»: г. Ош, ул. Ленина, 205/105, 0 772 328 960, 0 322 222 965;
- Кризисный Центр «Акылкарачач» при ОО «Эне назары»: Ошская область, Алайский р-н , с. Гульча, ул. Набережная, д. 1, 0 555 281 423, 0 776 281 423;
- Кризисный Центр «Ак журок»: г. Ош, ул. Ленина 205, 0 550 231 329, 0 322 245 976;
- ОО Кризисный Центр «Мээрбан»: г. Ош, ул. Ленина, 312/23, 0 773 843 461;
- НПО Кризисный Центр «Тендеш»: г. Нарын, ул. Кыргыза, 31/3, 0 700 257 890, 0 352 250 270;
- Кризисный Центр «Маана» при ОФЦЖИ «Аялзат»; г. Талас, ул. Тагайбаева, 274/2, 0 557 484 713, 0 342 255 885;
- Кризисный Центр «Жаныл Мырза» при ОФ «Омур Булагы»: г. Баткен, ул. Сыдыкова, 3, 0 777 393 077;
- Кризисный Центр «Каниет»: г. Джалал-Абад, ул. Б. Осмонова, 113, 0 372 255 084;
- ОО «Аялзат — развитие женских инициатив»: г.Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14 , 0 392 251 091, 0 553 835 717;
- Кризисный центр «Алтынай»: Чолпон-Ата, 0 709 694 550;
- Кризисный центр «Мээрман»: Каракол, 0 706 383 637;
- Центр помощи и реабилитации женщин «Химая»: Каракол, 0 702 223 535 — горячая линия, 0 551 733 390.