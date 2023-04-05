В Верховном суде сегодня 5 апреля, прошло заседание по делу об изнасиловании 13-летней девочки милиционерами. Судьи ужесточили наказание только в отношении одного милиционера — с 6 лет заключения изменили на 7,5 лет, сказал «Клоопу» адвокат Тимур Султанов.

По его словам, в отношении других обвиняемых судебная коллегия в составе Дамирбека Назарова, Кумушбека Жоомартова и Инары Гилязетдиновой оставила решение Бишкекского горсуда без изменений.

«Ранее защита и прокурор просили оставить в силе решение Свердловского районного суда столицы, по которому двум сотрудникам милиции было назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Однако судебная коллегия решила иначе», — сказал он.

Милиционеров признали виновными в «Понуждениях к действиям сексуального характера». Адвокат заявил, что не согласен с решением суда — по его словам, обвиняемые получили слишком мягкое наказание за такое тяжкое преступление.

«Наша судебная система несправедлива. Вы представляете за такое особо тяжкое преступление дают 7 лет! Если провести параллель, то за пост в Facebook тоже дают 7 лет, и совершая сексуальное насилие в отношении 13-летней девочки суд даёт 7 лет — где справедливость?» — возмутился адвокат.

Султанов сказал, что Бишкекский горсуд сократил сроки милиционерам, потому что появились смягчающие обстоятельства: их молодой возраст, наличие двух несовершеннолетних детей и семейное положение.

«Как они могут вообще обосновывать своё решение смягчающими обстоятельствами? Тогда как нужно учитывать тяжесть преступления и последствия. А последствия преступления ужасны! Это сломленная жизнь маленькой девочки. Она нуждается в большой психологической помощи для возврата к обществу. Она не может коммуницировать с людьми, со сверстниками. Она не ходит в школу, потому что у неё страх, отсутствие навыков коммуникации и полное отсутствие доверия ко взрослым людям. Как мы сейчас будем её возвращать к жизни?» — задался вопросом адвокат.

Он не понимает, почему суд при вынесении решения «не обращает внимания на такие вещи, а беспокоится о том, что у обвиняемых есть дети».

Изнасилование девочки и смягчение приговора

Судебный процесс по уголовному делу об изнасиловании 13-летней девочки длится с июля 2022 года. По словам отца девочки, насилие в отношении пострадавшей продолжалось с августа 2021 года по февраль 2022 года.

Кроме милиционеров в этом деле фигурантами также проходят охранник рынка «Дордой», который получил 10 лет лишения свободы и официант одного из отелей на Ошском рынке, получивший 8 лет лишения свободы.

Районный суд приговорил двух милиционеров к 15 годам лишения свободы. Суд также обязал обвиняемых выплатить потерпевшей стороне по 100 тысяч сомов каждый в качестве компенсации за моральный ущерб. Кроме того, суд запретил милиционерам после освобождения в течение трех лет занимать какую-либо должность.

Однако в январе 2023 года Бишкекский горсуд сократил тюремные сроки двум милиционерам до 6 и 9 лет.

Случай вызвал широкий общественный резонанс. Активисты выходили на митинги с требованием отставки министра внутренних дел, а кризисные центры обратились к президенту с призывом остановить насилие в отношении женщин и детей.