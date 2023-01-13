Бишкекский горсуд сократил тюремный срок двум милиционерам, осужденным за изнасилование 13-летней девочки. Информацию об этом «Клоопу» подтвердил адвокат Тимур Султанов.

«Судебная коллегия отменила приговор первой инстанции и назначила окончательное наказание: одному сотруднику милиции – 6 лет, второму — 9 лет. Третьему обвиняемому, охраннику с рынка “Дордой”, приговор оставили в силе», – сообщил Султанов.

Адвокат отметил, что пока не знает, с чем связано сокращение тюремного срока, поскольку еще не получил на руки постановление приговора.

На момент публикации пресс-служба Бишкекского горсуда оказалась недоступной для комментариев.

Изнасилование несовершеннолетней

В Свердловском райсуде Бишкека 30 августа 2022 года закончилось судебное разбирательство по уголовному делу об изнасиловании 13-летней девочки двумя милиционерами и охранником рынка «Дордой».

Тогда охранника приговорили к десяти годам, а двух милиционеров — к 15 годам лишения свободы. Суд также постановил, что обвиняемые выплатят потерпевшей стороне по 100 тысяч сомов каждый в качестве компенсации за моральный ущерб. Кроме того, милиционеры после освобождения в течение трех лет не смогут занимать какую-либо должность.

Об изнасиловании несовершеннолетней стало известно в начале июля 2021 года. По словам отца девочки, насилие в отношении пострадавшей продолжалось с августа 2021 года по февраль 2022 года.

Также подозреваемым в изнасиловании в этом деле был официант одного из отелей на Ошском рынке. Следствие по его делу завершено, и материалы передали в суд.

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