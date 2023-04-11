Брат 13-летней девочки, которая покончила с собой через пять месяцев после изнасилования, Болотбек Жаныбек уулу рассказал, что его сестра «попала под манипуляцию» со стороны милиционеров. Об этом он заявил изданию 24.kg.

По его словам, в ноябре 2021 года заявление, написанное в связи с изнасилованием сестренки, «было подделано милицией».

«Я написал все как есть в заявлении. Это был большой лист, написано было и сзади [листа]. После я снова прочитал это заявление, но оно было [вновь] написано кем-то более короче. Не моей рукой», — сказал он.

По его словам, милиционеры «5-6 раз допрашивали сестру, пытались ее уговорить, чтобы забрали заявление». Но брат девочки решительно «отказался писать встречное заявление».

«В конце я не вытерпел. На допросе тогда ей сказали: “Вы вдвоем парень и девушка оказывается, уговори брата, скажи, что выйдешь замуж за этого парня”. Когда сестренка вышла на улицу, ее мнение сразу поменялось. […] Она начала мне говорить про другие пути решения со словами: “Брат, прошу, пусть его не судят. Не нужно это дело опубличивать, как я буду жить дальше, как посмотрю в глаза людям”. Видимо те ее уговорили», — рассказал Жаныбек уулу.

Потерпевший отметил, что через некоторое время подозреваемый уехал в Москву и там оказывал давление на его сестру. По его словам, он говорил девушке, что «отдал милиции около $20 тысяч и поэтому вынужден работать в Москве».

«Потом в один день он сказал ей: “Все, я тебя не знаю и ты меня не знаешь”. […] Я как-то сидел, она подошла и поцеловала меня, потом отошла. Я думал она что-то хочет взять со шкафа, а она открыла окно и выпрыгнула. Я ничего не понял. […] Я выбежал, она еще дышала еле как. Повезли в больницу, на утро она умерла», — сказал брат девочки.

Изнасилование 13-летней девочки

7 марта 2023 года несколько изданий, ссылаясь на собственные источники, сообщили о том, что в Бишкеке 13-летняя девочка совершила самоубийство через пять месяцев после изнасилования.По данным СМИ, в ноябре 2021 года в милицию поступило заявление о пропаже 13-летней девочки. Ее правоохранители нашли через три дня — она была изнасилована.

По этому факту милиция допросила пострадавшую и возбудила уголовное дело. Однако подозреваемого под стражу они не взяли, а дело вскоре и вовсе закрыли. В апреле 2022 года пострадавшая покончила с собой.

После этого Генпрокуратура возобновила уголовное дело по факту изнасилования девочки. Затем 23 января 2023 года подозреваемого в изнасиловании девочки все же задержали и заключили под стражу. Также были задержаны судмедэксперт и два следователя Ленинского РУВД Бишкека. Их подозревают в злоупотреблении должностным положением и фальсификации доказательств. Всех троих заключили под стражу.

7 апреля 2023 года издание Kaktus.media ссыялаясь на собственные источники сообщило, что по этому делу задержали еще троих сотрудников УВД Свердловского района Бишкека. Однако позже их освободили по сделке признания их вины.

В Генеральной прокуратуре «Клоопу» сообщили, что разбирательства по делу об изнасиловании 13-летней девочки все еще идут.

31 марта начальник ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев, комментируя это уголовное дело заявил, что девочки «добровольно» вступают в половой акт со взрослыми мужчинами и из-за этого случаются «происшествия». Высказывание главы столичной милиции вызвало недоумение в соцсетях и критику в его адрес. 3 апреля у здания ГУВД Бишкека прошел митинг за отставку Ногойбаева. Сам Ногойбаев заявил, что «отдаёт отчёт своим высказыванием и несёт за них ответственность», но считает, что журналисты неправильно истолковали его заявление.

Автор материала: Бакай Алмаз.