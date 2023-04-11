Активиста Илгиза Шаменова, одного из фигурантов Кемпир-Абадского дела, 10 апреля госпитализировали в частную клинику. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на его адвоката Бакытбека Автандила.

По его словам, Служба исполнения наказаний «затянула» процесс госпитализации Шаменова, его нужно было отправить на стационарное лечение еще около 20 дней назад.

«Ранее врачи диагностировали у него ряд заболеваний, по которым его следовало еще 20 дней назад отправить на лечение. У него обострились болезни», — сказал адвокат.

В конце марта Автандил говорил, что врачи частной клиники провели обследование Шаменова и диагностировали у него хронические заболевания: гастрит, холецистит и пиелонефрит. Однако, по словам адвоката, результаты анализов в государственной и частной клиниках разнились.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков. Часть из них являются членами комитета по защите Кемпир-Абадского водохранилища, который создали за день до арестов.

Все они публично критиковали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и считают эти высказывания реальной причиной их ареста.

Следствие, опираясь на аудиозаписи со встреч комитета по защите Кемпир-Абада, утверждает, что задержанные якобы готовили полномасштабные митинги (что не запрещено законами Кыргызстана) и хотели захватить власть.

Фигуранты Кемпир-Абадского дела не признают своей вины и говорят о давлении. В знак протеста почти все фигуранты дела с требованием отпустить их на свободу держали голодовку, доходившую в ряде случаев до двух недель.

Арест активистов и политиков осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех арестованных.