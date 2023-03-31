Начальник ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев заявил, что малолетние девочки «добровольно» вступают в половой акт со взрослыми мужчинами. Однако девочки, не достигшие совершеннолетия не могут дать согласие на секс — зачастую такой секс происходит по принуждению взрослого мужчины и является изнасилованием. Об этом говорит закон и правозащитники.
Что сказал Ногойбаев?
Правоохранитель во время пресс-конференции отвечал на вопросы журналистов об изнасиловании 13-летней девочки в Бишкеке, которая совершила суицид через пять месяцев после трагедии. По этому делу задержаны подозреваемый в изнасиловании, судмедэксперт и два сотрудника милиции, которых обвиняют в «Злоупотреблении должностным положением» и «Фальсификации доказательств».
Ногойбаев заявил, что милиция фиксирует такие преступления и во время расследования выясняет, что девочки якобы сами соглашались на секс со взрослым мужчиной.
«В последнее время без вести пропавшие девочки попадают в такую ситуацию: знакомятся с лицами, потом на добровольных началах спят с ними, и потом получаются у нас такие происшествия. Конечно, сексуальная связь с несовершеннолетними влечет за собой ответственность, поэтому никто не останется безнаказанным. Даже та девочка, которая покончила жизнь самоубийством, хотела выйти замуж. Так как она несовершеннолетняя, такая ситуация произошла», — сказал он.
Программная менеджерка представительства IWPR (Институт освещения войны и мира) в Центральной Азии Бегайым Замирбек в интервью «Клоопу», объяснила, что взрослый мужчина не может «переспать» с несовершеннолетней девочкой. Он может только изнасиловать ее.
Такого же мнения придерживается и феминистка Жанна Араева. Она расценивает слова Ногойбаева как «набат о том, что ни одна женщина и девочка в Кыргызстане не находятся под защитой» правоохранительных органов, и в глазах милиции «насильники — это не насильники».
«В насилии в отношении девочек виноваты только насильники! Невозможно “переспать” взрослому мужчине с несовершеннолетней девочкой, возможно только изнасиловать. Потому что “переспать” значит дать согласие на секс, а в таких случаях девочка не может по закону дать согласие на секс», — заявила она.
По ее мнению, «такая устарелая риторика» одного из милицейских руководителей свидетельствует о том, что МВД нуждается в реформе и новых кадрах.
«Мне в данной ситуации еще кажется странным то, что международные организации тратят огромные деньги на обучение госслужащих гендерному равенству, министерства получают гранты на проекты, связанные с гендерной чувствительностью, а воз и ныне там. […] Пока органы правозащиты продолжают вот так думать и говорить, ни о каком развитии и речи быть не может», — отмечает она.
Виктимблейминг в словах Ногойбаева?
Виктимблейминг — явление, когда на жертву преступления, несчастного случая или любого вида насилия возлагается полная или частичная ответственность за совершённое в отношении неё преступление. Виктимблейминг зачастую вызывает повторную травму у пострадавшей или ее близких.
По мнению Бегайым Замирбек, слова Ногойбаева — это «абсолютный бесстыжий виктимблейминг».
«Начальник ГУВД как будто бы не понимает, что он не справляется с обеспечением безопасности девочек в стране, потому что сам распространяет такие абсурдные обвинения в сторону девочек, а не насильников и убийц. Его такое мягкое попустительское отношение к преступникам — одна из причин преступлений, совершаемых в стране. В насилии в отношении девочек виноваты только насильники!» — сказала она.
МВД обязано дать правовую оценку высказыванию Ногойбаева
Глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова напомнила, что в Кыргызстане все виды сексуализированного насилия в отношении детей криминализированы, то есть преступники несут уголовное наказание.
Правозащитница считает, что начальник ГУВД Бишкека не ставит перед собой задачу бороться с сексуализированным насилием в отношении детей, случаи которого, по ее словам, удвоились за последние два года.
Турдубекова уверена, что руководство МВД обязано дать правовую оценку высказыванию Ногойбаева.
«Начальник ГУВД, который сделал такое заявление, не имеет морального права занимать эту должность, потому что он подорвал доверие со стороны горожан. […] Прошу президента и министра внутренних дел дать правовую оценку такому высказыванию», — сказала она.
Ранее министр внутренних дел Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет. Об этом он сказал на коллегии МВД, на котором призвал коллег усилить меры по предотвращению насилия в отношений несовершеннолетних.По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей.
Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597. В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.
Адреса и телефоны центров помощи детям, пострадавшим от насилия:
- Чуйская область, Бишкек, улица Карасаева №73, телефоны: 0312 442510, 0312 442574, 0312 542934;
- Ошская область, Ош, улица Гапара Айтиева, 5/1, телефон: 03222 62288;
- Таласская область, Талас, телефон: 0778 4366775;
- Ысык-Кульская область, Каракол, улица Жамансариева № 163, телефоны: 03922 50405, 03922 50212;
- Ысык-Кульская область, село Тюп, улица Иссык-Кульская №33, телефон: 03945 24546.