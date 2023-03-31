Начальник ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев заявил, что малолетние девочки «добровольно» вступают в половой акт со взрослыми мужчинами. Однако девочки, не достигшие совершеннолетия не могут дать согласие на секс — зачастую такой секс происходит по принуждению взрослого мужчины и является изнасилованием. Об этом говорит закон и правозащитники.

Что сказал Ногойбаев?

Правоохранитель во время пресс-конференции отвечал на вопросы журналистов об изнасиловании 13-летней девочки в Бишкеке, которая совершила суицид через пять месяцев после трагедии. По этому делу задержаны подозреваемый в изнасиловании, судмедэксперт и два сотрудника милиции, которых обвиняют в «Злоупотреблении должностным положением» и «Фальсификации доказательств».

Ногойбаев заявил, что милиция фиксирует такие преступления и во время расследования выясняет, что девочки якобы сами соглашались на секс со взрослым мужчиной.

«В последнее время без вести пропавшие девочки попадают в такую ситуацию: знакомятся с лицами, потом на добровольных началах спят с ними, и потом получаются у нас такие происшествия. Конечно, сексуальная связь с несовершеннолетними влечет за собой ответственность, поэтому никто не останется безнаказанным. Даже та девочка, которая покончила жизнь самоубийством, хотела выйти замуж. Так как она несовершеннолетняя, такая ситуация произошла», — сказал он.