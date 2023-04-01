Служба внутренних расследований МВД начала служебную проверку в отношении главы столичной милиции Азамата Ногойбаева по факту его высказываний в прямом эфире соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

31 марта Нойгобаев в прямом эфире заявил, что малолетние девочки «добровольно» вступают в половой акт со взрослыми мужчинами и из-за этого случаются «происшествия».

«В последнее время без вести пропавшие девочки попадают в такую ситуацию: знакомятся с лицами, потом на добровольных началах спят с ними, и потом получаются у нас такие происшествия. Конечно, сексуальная связь с несовершеннолетними влечет за собой ответственность, поэтому никто не останется безнаказанным. Даже та девочка, которая покончила жизнь самоубийством, хотела выйти замуж. Так как она несовершеннолетняя, такая ситуация произошла», — сказал он.

Высказывание главы столичной милиции вызвало недоумение в соцсетях и критику в его адрес. Глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова в интервью «Клоопу» заявила, что руководству МВД стоит дать правовую оценку высказыванию Ногойбаева.

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