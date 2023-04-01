В отношении MEGA (в прошлом — «Мегаком») началась информационная атака и идет целенаправленная дискредитация. Об этом в интервью информагентству 24.kg заявил гендиректор сотового оператора Нурлан Мамытов, комментируя расследование издания «ПолитКлиника» о том, что компанию вновь могут возглавить люди, которые были связаны с Максимом Бакиевым — сыном свергнутого президента.
Мамытов, как передает 24.kg, призвал не поддаваться дезинформации со стороны недобросовестных журналистов и назвал расследование «непроверенной информацией».
«30 марта мы стали свидетелями начавшейся информационной атаки и целенаправленной дискредитации в отношении государственного оператора сотовой связи MEGA со стороны нескольких интернет-изданий. Выражаю уверенность, что провокационные попытки недобросовестных журналистов преследуют цель с помощью фейковой информации и манипуляций очернить компанию MEGA, запятнав достоинство и деловую репутацию отечественного оператора связи», — заявил он.Мамытов добавил, что 100% акций сотового оператора принадлежат государства.
«MEGA никоим образом не может быть аффилирована с физическими лицами и осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Кыргызстана», — заключил гендиректор MEGA.
Расследование «ПолитКлиники»
29 марта на сайте «Политклиники» вышло расследование, в котором говорилось о подозрительных обстоятельствах при продаже MEGA Государственному банку развития КР и о том, что к этому могут быть причастными связанные с Максимом Бакиевым лица.
Возглавляет Госбанк развития Евгения Судец. По данным финансового издания Economist, она долгое время работала в системе российского банка ВТБ, где занимала руководящие посты и была заместителем гендиректора и финансовым директором управляющей компании «Банка Москвы». Судец получила гражданство Кыргызстана по упрощенной процедуре в июле 2022 года.
В расследовании «ПолитКлиники» утверждается, что некий Владимир Андросик, который может являться супругом Судец, связан с Максимом Бакиевым.
Проблемный актив
Мобильный оператор MEGA — довольно проблемный актив для кыргызских властей с тех самых пор, когда он перешел в госсобственность в 2010-е годы. Компанию пытались продать десятки раз, но безуспешно. Сейчас MEGA находится в ведении Госагентства по управлению госимуществом при Кабмине (в прошлом – ФУГИ).
Компанию планировали выставить на продажу в 2023 году. На сайте госзакупок даже объявили конкурс на проведение оценки стоимости акций MEGA. Однако позже власти передумали и не будет передаваться в частные руки или иностранным компаниям, а останется в ведении государства. Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев говорил, что регулятором компании будет либо Нацбанк, либо Государственный банк развития (ГБР).
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