В отношении MEGA (в прошлом — «Мегаком») началась информационная атака и идет целенаправленная дискредитация. Об этом в интервью информагентству 24.kg заявил гендиректор сотового оператора Нурлан Мамытов, комментируя расследование издания «ПолитКлиника» о том, что компанию вновь могут возглавить люди, которые были связаны с Максимом Бакиевым — сыном свергнутого президента.

Мамытов, как передает 24.kg, призвал не поддаваться дезинформации со стороны недобросовестных журналистов и назвал расследование «непроверенной информацией».

«30 марта мы стали свидетелями начавшейся информационной атаки и целенаправленной дискредитации в отношении государственного оператора сотовой связи MEGA со стороны нескольких интернет-изданий. Выражаю уверенность, что провокационные попытки недобросовестных журналистов преследуют цель с помощью фейковой информации и манипуляций очернить компанию MEGA, запятнав достоинство и деловую репутацию отечественного оператора связи», — заявил он.Мамытов добавил, что 100% акций сотового оператора принадлежат государства.

«MEGA никоим образом не может быть аффилирована с физическими лицами и осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Кыргызстана», — заключил гендиректор MEGA.

Расследование «ПолитКлиники»

29 марта на сайте «Политклиники» вышло расследование, в котором говорилось о подозрительных обстоятельствах при продаже MEGA Государственному банку развития КР и о том, что к этому могут быть причастными связанные с Максимом Бакиевым лица.