Первомайский райсуд Бишкека приговорил таксиста Маматова К., сбившего насмерть 50-летнюю Миркуль Айткулову, к 7 годам лишения свободы. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.

Маматова признали виновным в «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью» (статья 312 часть 3). Также согласно решению суда, ему запретили заниматься частным извозом пассажиров 2 года.

Отбывать наказание Маматов будет в исправительной колонии общего режима.

«Мы добились правосудия. Его задержали в зале суда. Обвиняемому дали 7 лет в тюрьме. Пусть это будет уроком для всех. Мы общими усилиями смогли повлиять на сознание наших граждан и в будущем мы надеемся, что другие не будут “лихачить” и думать, что останутся без наказания», — прокомментировал решение суда сын погибшей Азизкан Алымбаев.