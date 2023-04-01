Первомайский райсуд Бишкека приговорил таксиста Маматова К., сбившего насмерть 50-летнюю Миркуль Айткулову, к 7 годам лишения свободы. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.
Маматова признали виновным в «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью» (статья 312 часть 3). Также согласно решению суда, ему запретили заниматься частным извозом пассажиров 2 года.
Отбывать наказание Маматов будет в исправительной колонии общего режима.
«Мы добились правосудия. Его задержали в зале суда. Обвиняемому дали 7 лет в тюрьме. Пусть это будет уроком для всех. Мы общими усилиями смогли повлиять на сознание наших граждан и в будущем мы надеемся, что другие не будут “лихачить” и думать, что останутся без наказания», — прокомментировал решение суда сын погибшей Азизкан Алымбаев.
Автонаезд на Миркуль Айткулову произошел 30 января на пересечении улиц Тыныстанова и Фрунзе в Бишкеке. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что женщину сбил таксист на Honda Fit, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. Айткулова, по словам родных, скончалась от полученных травм спустя три дня.
Виновника в автонаезде Маматова К. не стали брать под стражу и Свердловский районный суд Бишкека отпустил его под домашний арест. Это решение вызвало общественный резонанс, а родные погибшей требовали справедливости и обращались к президенту и правоохранительным органам с просьбой о том, чтобы дело законно рассмотрели в Первомайском районном суде.