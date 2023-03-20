Бишкекчанин Азизкан Алымбаев просит президента и правоохранительные органы привлечь к ответственности подозреваемого в смертельном автонаезде на его маму Миркуль Айткулову. Свое обращение он опубликовал на странице в Instagram.

По словам Алымбаева, авария произошла 30 января 2023 года на пересечении улиц Тыныстанова и Фрунзе.

«Водитель Honda Fit Камылжан Маматов, превысив скорость, проехал на красный свет и сбил мою маму Миркуль Айткулову, которая переходила пешеходный перекресток на зеленый сигнал светофора. Моя мама получила травмы, которые были несовместимы с жизнью. Кровоизлияние в обеих полушариях мозга, разрывы печени, множественные переломы грудной клетки, восемь ребер справа и слева, перелом лопатки и ключицы, также был сломан таз. Спустя три дня мама скончалась в реанимации четвертой горбольницы», — написал он.

Алымбаев добавил, что его мать скончалась в возрасте 50 лет.

«Она очень любила жизнь, планировала путешествовать в этом году и уже побывала во многих странах. Она всегда была полна энергии и позитива. А на утренней пробежке водитель Маматов К. К. сбил мою маму и лишил ее жизни», — говорится в обращении.

Семья и сам Алымбаев не согласны с решением судьи Свердловского района, который отпустил подозреваемого под домашний арест.

«Находясь на свободе, Камылжан Маматов не осознал серьезность и трагичность содеянного им преступления! Полагаем, он считает, что останется безнаказанным, так как степень соблюдения верховенства права на практике в Кыргызстане очень низкая», — считает сын погибшей.

Алымбаев обратился к президенту и правоохранительным органам, чтобы дело о гибели его матери законно рассмотрели в Первомайском районном суде.