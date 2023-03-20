Президент Садыр Жапаров поручил рассмотреть возможность сноса действующего ипподрома «Ак-Кула» и строительства на его месте многоквартирных домов под льготную ипотеку.

Жапаров посетил ипподром 3 марта, чтобы ознакомится с состоянием сооружения.

Ранее в мэрии Бишкека говорили о том, что хотят предложить ипподром «Ак-Кула» инвесторам в качестве бизнес-проекта, рассчитывая на инвестиции в размере $70 млн.

По их данным, центральное здание ипподрома в аварийном состоянии и более 50% всего комплекса пришло в негодность.

Ипподром «Ак-Кула», построенный в 1947 году, был одной из первых больших площадок для проведения конноспортивных игр. Площадь ипподрома составляет 60 гектаров, на 5 гектарах расположены конюшни.

Объект с 2000 года внесен в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения.

В 2020 году ипподром признали аварийным и не подлежащим ремонту. Тогда же межведомственная комиссия заявила, что ипподром утратил свою историческую, научную, художественную и иную культурную ценности. Власти несколько лет заявляли о поиске инвестора, который снесет старый ипподром и построит на его месте новый, но эти разговоры ничем не закончились.