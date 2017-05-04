Рядом с лошадьми в конюшне Керима живёт почти десяток подростков-жокеев. «Будущих тренеров мы воспитываем с малых лет. Я беру молодых и способных — они быстро всё улавливают и привыкают», — рассказывает он. — «Некоторые мне как сыновья, мы вместе уже почти десять лет». Без «пацанов» в байге не обойтись: когда скачка длится 20 километров, на результат влияет каждый лишний килограмм. Как следствие, наездники аламан байге весят меньше 40 килограммов, скачут без седла и выглядят, как третьеклассники — что часто неправда, поскольку они либо в классе седьмом, либо давно бросили школу. Невысокий, худощавый и неразлучный с кепкой Керим — образец эволюции «пацана»: 40 лет назад он и сам был одним из них. Для самих жокеев он образец и в другом отношении: это один из тех тренеров, кто выиграл достаточно призовых, чтобы самому стать владельцем нескольких чистокровных коней.



Тренеры редко владеют лошадьми и владельцев предпочитают не обсуждать: по их мнению, в скаковой спорт вкладывают слишком мало людей, чтобы отпугивать их. С точки зрения бизнеса, скаковые лошади — рискованная инвестиция. Они дорого стоят, много едят, требуют постоянного ухода, болеют, получают травмы и часто умирают. Содержать скакуна может не каждый: это стоит 2–3 тысячи долларов в год. Помимо аренды стойла и еды (а лошадь каждый день съедает 10 килограммов сена и 15 килограммов зерна), нужно платить конюхам и тренерам, покупать витамины и лекарства. Но обычно скакунов покупают не ради прибыли, а ради престижа — чтобы было чем похвастаться перед друзьями, которых не удивишь дорогой машиной. Дают знать и корни: для кыргыза лошадь была предметом статуса ещё с тех времён, когда была самой дорогой вещью, которой он мог владеть.



Сколько именно скакунов в Кыргызстане и какова их общая стоимость, никто не знает: чаще всего паспорта есть только у привозных лошадей, а их купля и продажа оформляются одним рукопожатием. Порой за несколько лет скакун меняет десяток владельцев, возрастая и падая в цене. Однако на бумаге его даже не существует.

