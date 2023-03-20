Фотограф Николай Гладков опубликовал фотографию дыма от горящей городской свалки, который частично накрывает город.

Бишкекская свалка. Фото: Николай Гладков

«Здесь прекрасно всё! Люди, город, горы… Городская свалка горящая десяток лет и обеспечивая работой не один десяток людей, создающая атмосферный пейзаж для крутых фотографий и хайповых видеороликов, позволяющая дышать нам не только чистым воздухом, но и самым настоящим, угарным! Все для того, чтобы мы не расслаблялись», — написал фотограф.

Горящий мусорный полигон

Круглый год жители Бишкека страдают от городского смога, который образуется по большей части из-за дыма от горящего мусорного полигона. Жители находящихся рядом со свалкой жилмассивов не раз выходили на митинги с требованием перенести полигон в безлюдное место.

Власти столицы уже почти 10 лет не могут построить для Бишкека новый мусорный полигон с мусороперерабатывающим и сортировочным заводом. В 2013 году Европейский банк реконструкции выделил столице на это 22 млн евро. Половина этих денег — кредит, который страна будет возвращать с процентами.

Но полигон и завод так и не построили. В декабре 2022 года депутатская комиссия поручила Совету безопасности выяснить, куда делись выделенные 22 млн евро. По словам депутата Мирлана Самыйкожо, проект начался 10 лет назад, а денег уже нет.

Мэр Бишкека Эмильбек Абдыкадыров говорил, что мусороперерабатывающий завод начнут строить в первом квартале 2023 года, а до этого обещал, что строительство начнется в сентябре 2022 года.