Мэрия Бишкека 17 мая сообщила, что возгорание на столичной свалке удалось полностью потушить. Свалка горела не переставая на протяжении более 10 лет.

В муниципалитете сообщили, что 12 апреля к процессу тушения подключились и волонтеры, которые оказали огромную поддержку.

«Это стало возможным благодаря применению новых технологий, в частности, метода технотиросирования. Сейчас на территории полигона продолжают наводить порядок, также строят забор по всему периметру свалки», — рассказали в мэрии.

Рекультивации старого мусорного полигона и строительство новой ячейки для складирования отходов после сортировки идет по проекту, который реализует Европейский банк реконструкции и развития «Управление системой ТБО».