Президент Садыр Жапаров поручил изучить вопрос по выплате компенсаций семьям правоохранителей, в случае их гибели при исполнении обязанностей. Об этом сообщил 17 мая его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев.

«Тема широко дискутировалась среди общественности в последнее время. Поручено внести соответствующие законодательные предложения для того, чтобы сумма компенсаций была подъемной для бюджета и достаточной для семей правоохранителей», — написал он.

Жапаров дал свое поручение на фоне обсуждения случая с единоразовой выплатой в 21 млн сомов семье погибшего прокурора Чаткальского района. Такая сумма страховой выплаты удивила некоторых депутатов Жогорку Кенеша, но они все же одобрили ее.

Тогда замгенпрокурора Умуткан Конкубаева пояснила, что если прокурор погиб при выполнении должностных обязанностей, его семье выплачивается единовременная выплата в размере средней зарплаты погибшего за 20 лет. Конкубаева пояснила, что такая сумма предусмотрела законом «О прокуратуре».

В ответ депутатка Надира Нарматова заявила, что прокуратура и судебные органы написали закон «чересчур для себя».