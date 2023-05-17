В селе Дмитриевка Чуйской области в ходе спецоперации сотрудники МВД и ГКНБ застрелили насмерть вооруженного мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным МВД, при задержании мужчина оказал активное сопротивление.

«Во время спецоперации террорист был ликвидирован. В настоящее время на месте работает оперативная-следственная группа МВД», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на месте происшествия сейчас работают сотрудники МВД и ГКНБ. В МВД пообещали предоставить более подробную информацию позже.

Издание 24.kg со ссылкой на источники в Минздраве пишет, что в результате перестрелки есть раненые. По предварительным данным, один силовик получил огнестрельное ранение бедра, второй – осколочное ранение.

Ранее в СМИ появилась информация, что террористы окружили сельскую мечеть, однако в Муфтияте эту информацию опровергли.

«Инцидент произошёл между женским медресе ”Зулкарнайн” и зданием сельского совета. Студенты медресе были перемещены в безопасное место», — сообщили в ДУМК.

Также из-за перестрелки правоохранительные органы перекрывали въезд в село Дмитриевка и все машины перенаправляли через объездную дорогу. Однако сейчас трассу открыли для проезда, а спецоперацию завершили.