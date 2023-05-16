Свергнутый президент Курманбек Бакиев заявил, что хочет нанять адвоката и участвовать по видеосвязи в суде по своему делу. Об этом он заявил в интервью общественному деятелю Кадырали Кошалиеву.

Бакиев хочет, чтобы его адвокат полетел в Кыргызстан и ознакомился с материалами дела. По его словам, это нужно ради справедливости.

«Насколько я слышал, меня не обвиняют в экономических или политических преступлениях. Говорят, что меня осудили за смерти ребят, которые погибли у “Белого дома”. Приведу пример, мы участвовали в суде в Лондоне. Кто-то написал заявление на нас, что мы причастны к заказному убийству. Мы участвовали по видеосвязи онлайн и выиграли. […] Человека, который написал заявление, оштрафовали […]. Давайте также проведем открытый процесс, я буду участвовать онлайн», – сказал беглый президент.

По словам Бакиева, в расследовании уголовных дел в его отношении допустили ошибку.

«Меня обвинили с нарушением ряда статей уголовно-процессуального кодекса. Несмотря на это передали в суд и обвинили меня. Никто не пришел, не спросил, что и как было 7 апреля. […] У меня не было адвоката. Они сами назначили адвоката, и сами вынесли решение. Это интересный прецедент», – сказал он.

Курманбек Бакиев — второй свергнутый президент Кыргызстана. После апрельской революции 2010 года Бакиев вместе с семьей сбежал в Беларусь, где он живет по сей день, получив убежище.

В Кыргызстане его заочно приговорили к 30-летнему тюремному сроку, 25 лет из которых он должен провести в колонии усиленного режима. В разное время президенты страны пытались экстрадировать Бакиева в Кыргызстан, чтобы он понес наказание, однако этого так и не произошло.

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