Президент Садыр Жапаров в очередном интервью госизданию «Кабар» 16 мая рассказал по какой причине государство не выплачивает внешний долг, который достиг $4,5 млрд.

По словам президента, у страны есть возможность погасить внешний долг, но власти этого не делают, так как ранее подписанные кредитные соглашения устанавливают проценты за досрочное погашение.

«В целом все взятые кредиты государством — это облегченные кредиты от 20 до 40 лет с 0,75% и 2% ставками. Когда брались эти кредиты, соглашения были подписаны так, что в случае досрочного погашения мы должны поверх взятой суммы доплатить проценты», — сказал он.

Жапаров добавил, что досрочное погашение невыгодно для страны. Сейчас, добавил президент, страна выплачивает внешней долг без задержки, так как этого есть все условия.

«Нет ничего, что могло бы вызывать опасения. На сегодняшний день из всего внешнего и внутреннего долга мы начали выплачивать самую крупную часть», — подчеркнул Жапаров.

По данным президента, в 2022 году страна выплатила 33,6 млрд сомов долга, в нынешней году эта сумма составляет 48,6 млрд сомов, а в 2024 уже будет 64,7 млрд сомов.

Жапаров ранее уже высказывался о выплате по кредитам, которые брала страна за годы независимости. В январе 2023 года он предложил странам и финансовым институтам, должниками которых является Кыргызстан, списать весь внешний долг в обмен на реализацию зеленых инициатив.

По его словам, страны и финансовые институты, которым задолжал Кыргызстан, могли бы принять участие в строительстве энергетических объектов в стране и «вместе перерезать ленты» объектов зеленой экономики.

Позже в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) заявили, что готовы рассмотреть это предложение. Тогда генсекретарь ЕБРР Казухико Когучи сказал, что Европейский банк готов рассмотреть предложенные проекты, так как заинтересован в реализации зеленых проектов в Кыргызстане, в том числе в модернизации энергосектора.