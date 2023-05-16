В Кыргызстане предлагают разрешить использовать пенсионные накопления для первоначального взноса при приобретении жилья в рассрочку. Соответствующий законопроект вынесли на общественное обсуждение на сайте Жогорку Кенеша.

В справке-обосновании говорится, что цель законопроекта поддержать граждан, желающих купить собственное жилье, использовав средства накопительного пенсионного фонда в размере 2%, а также облегчить нагрузку на ГИК (Государственная ипотечная компания).

«На рынке есть множество строительных компаний, продающих жилье в рассрочку до 5 лет без процентов. Есть много желающих приобрести жилье в рассрочку без процентов, но зачастую сталкиваются с внесением первоначального взноса — зачастую это 30% от общей стоимости. Эта поправка предоставит возможность гражданам приобрести жилье без переплат и уплаты процентов», – говорится в справке-обосновании.

По словам инициаторов, законопроект разработали, потому что в стране много семей, у которых нет жилья и денег для его приобретения.