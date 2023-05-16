Замглавы Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Чынгыз Эсенгул уулу признал, что закон «О защите от недостоверной (ложной) информации» известный, как закон о фейках, не работает против соцсетей. Об этом он сказал на заседании комитета Жогорку Кенеша 16 мая.

Депутат Исхак Масалиев во время обсуждения поправок в закон привел в пример блокировку сайта «Азаттык», который несмотря на блокировку продолжает работу, в том числе в соцсетях.

Эсенгул уулу ответил, что у госорганов нет возможности ограничить работу соцсетей, которые зарегистрированы за пределами страны и подчиняются другому законодательству. Он добавил, что Министерство цифрового развития может закрыть только веб-сайты по решению суда.

«Да, в соцсетях работают. Так как они считаются юрисдикцией другой страны и занимают место в другой стране у нас нет возможности ставить им запрет», — сказал чиновник.

Масалиев задался вопросом: а какой тогда смысл имеет закон, если он не работает.

«Вы, оказывается, не можете ничего сделать, если человека будут обливать грязью в соцсетях? Правильно?» — спросил депутат, с чем согласился Эсенгул уулу.

Закон о фейках

Скандальный закон «О защите от недостоверной (ложной) информации» президент Садыр Жапаров подписал 23 августа 2021 года. Документ предусматривает блокировку сайтов без решения суда, если там будет опубликована ложная информация.

Первый раз закон против СМИ применили в августе 2022 года против, заблокировав сайт издания Res Publica. Последним громким случаем блокировки стал сайт «Азаттыка». Сайт «Азаттыка» заблокировали по решению Минкультуры в октябре 2022 года на два месяца из-за видеоматериала телеканала «Настоящее время» (подведомственная структура Радио «Свобода») под названием «Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана».

Однако позже стало известно, что блокировка сайта будет бессрочной пока редакция не удалит видеоматериал, из-за которого и произошла блокировка.