В Ленинском районе Бишкека прошел республиканский смотр-конкурс «Урааным Манас». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека в Фейсбуке.

На конкурсе из общеобразовательных организаций Ленинского района участвовали 2500 учащихся.

«Цель мероприятия – сохранить национальные ценности, патриотическое воспитание, популяризировать эпос “Манас” и реализовать указ президента Садыра Жапарова “О духовно-нравственном развитии и физической культуре личности”», – говорится в сообщении муниципалитета.

Мероприятие прошло по инициативе Минобразования и науки. В нем также приняли участие и местные чиновники.

«Манас» — крупнейший кыргызский эпос. Он включен в список культурного наследия человечества, а также в Книгу рекордов Гиннеса как «самый объемный эпос в мире».

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