Памятник создали скульпторы Садабек Ажиев и Токталы Мурзакаримов. Сообщается, что в высоту памятник 12 метров (вместе с постаментом).

Всего на памятник потратили 8,7 млн сомов. Как сообщает «Азаттык» всю сумму выделил предприниматель Темирлан Сарлыкбек уулу. На транспортировку и установку памятника 1,1 млн сомов выделила золотодобывающая компания «Альянс Алтын».

Памятник Манаса в Таласе является копией памятника, который установили в Стамбуле в 2017 году. Такой же памятник позже установили в Анкаре.

«Манас» — крупнейший кыргызский эпос. Он включен в список культурного наследия человечества, а также в Книгу рекордов Гиннеса как «самый объемный эпос в мире».

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