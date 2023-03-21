Сегодня, 21 марта в Бишкеке на площади «Ала-Тоо» прошло празднование Нооруза. Сотни кыргызстанцев стали зрителями театрализованного постановления и концертной программы.
Также горожан угощали сүмөлөком, который является одним из символов Нооруза. Попробовали сүмөлөк и президент Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова.
Также президент и первая леди осмотрели небольшой юрточный городок, установленный на площади. Там они ознакомились с трудами отечественных ремесленников из семи областей республики, а также понаблюдали как играют в национальные игры.
Нооруз ежегодно отмечается 21 марта. В 2009 году он был включен в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. В этот день по всему Кыргызстану проходят праздничные мероприятия.