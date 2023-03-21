Президент Садыр Жапаров 21 марта на площади «Ала-Тоо» в Бишкеке выступил с поздравительной речью по случаю Нооруза. В нем глава государства заявил, что Кыргызстан завершил переходный период и вступил на путь развития.

Жапаров отметил, что «в течение двух лет в стране благодаря сплоченности и единым усилиям проводится ощутимая работа».

«Завершив переходный период, можно сказать, что мы вступили на путь развития. Мы, как руководство страны, обязуемся выполнить все, что с доверием возложил на нас народ! В общественной, политической, социальной и экономической жизни страны создаются лучшие предпосылки и новшества, которым даст правильную оценку будущее поколение», — сказал он.

Также президент в своей речи напомнил, что Нооруз в прошлом году отмечал в Баткене. Жапаров отметил, что в связи с приграничными проблемами одной из главных национальных задач является восстановление Баткенской области и обеспечение безопасности жителей региона. Президент пообещал, что следующему поколению власти передадут «новый Кыргызстан, живущий в мире и согласии, с описанными границами».