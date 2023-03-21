В Казахстане 19 марта прошли выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента). Вечером 20 марта ЦИК Казахстана опубликовала предварительные результаты голосования.

Победу с большим отрывом одержала партия власти «Аманат» (прежнее название «Нур Отан»), которая была основана первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. У нее, по данным ЦИК, 53,9% голосов.

Второе место партия «Ауыл» с 10,9% голосов, а на третьей финишировала партия Respublica — 8,59%. Пятипроцентный барьер также преодолели партии прошлого созыва «Ак жол» и Народная партия Казахстана — у них 8,41% и 6,8% соответственно.

На последнем, шестом месте — Общенациональная социал-демократическая партия с 5,2% голосов. Пятипроцентный барьер не преодолела партия «Байтак», которая набрала только 2,3%.

Вариант «Против всех», по данным ЦИК, выбрали 3,9% избирателей.

Казахстанская служба «Радио Свобода» отмечает, что ни одна из семи партий, допущенных до выборов, не выступала с критикой президента страны Касым-Жомарта Токаева и его администрации.

Кроме того, ЦИК озвучила предварительные итоги выборов в мажилис и по одномандатным округам. Ее результаты можно посмотреть по ссылке.

Однако сами выборы прошли при самой низкой явке за последние 19 лет — на выборах проголосовали всего 54,2% избирателей.

Наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ говорят, что административные барьеры негативно повлияли на качество прошедших выборов. По их словам, несмотря на увеличение политической конкуренции за счет появления самовыдвиженцев, общая прозрачность и справедливость выборного процесса были ограниченными.

Так, представитель долгосрочной миссии БДИПЧ/ОБСЕ Оуэн Мерфи отметил, что они «отрицательно оценивают подсчет голосов на 58 из 128 избирательных участков». Он также добавил, что власти Казахстана воспрепятствовали регистрации всех политических партий, ограничив тем самым политическую конкуренцию и право на свободу объединения. Это, по его словам, не соответствует международным стандартам выборного процесса. Кроме того, Мерфи отметил, что допущенные до выборов политические партии полностью следовали повестке президента Токаева.

В Генпрокуратуре Казахстана же заявили, что серьезных нарушений, влияющих на итоги выборов, не было», а были «единичные факты».

Нынешние выборы в Казахстане стали четвертой электоральной кампанией с начала президентства Касыма-Жоомарта Токаева в 2019 году.