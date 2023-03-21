Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело на прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, которые выдали ордер на арест президента Владимира Путина. Об сообщается в телеграм-канале ведомства.

В комитете считают, что суд принял «незаконное» решение об аресте Путина и детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой, «так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется». Там напомнили, что главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции других стран.

Поэтому в Следственном комитете заявили, что в действиях прокурора и судей МУС содержаться признаки следующих преступлений:

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления;

приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений;

заведомо незаконное заключение под стражу.

Речь идет о прокуроре МУС Кариме Хане, запросившем ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой, а также судьях Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, выдавших эти ордеры.

Ордер на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и детской омбудсменки Львовой-Беловой. Их обоих обвиняют в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что это историческое решение для Украины и всей международной системы права. По его словам, была зафиксирована депортация около 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской.

В ответ российские власти заявили, что они не признают юрисдикцию Международного уголовного суда.

В докладе лаборатории гуманитарных исследований при Йельском университете говорилось, что как минимум шесть тысяч детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет (в том числе тех, у кого есть родители или опекуны) были насильно вывезены из Украины в Россию. Авторы доклада писали, что детей направляли в летние и бывшие пионерские лагеря, где проводились программы по «перевоспитанию» и «интеграции». Детям рассказывали «российскую версию истории» и передавали «идеи, которые служат политическим интересам России».

Кроме того, исследователи называли Марию Львову-Белову, детскую омбудсменку РФ, «ключевой фигурой» в принудительной вывозе украинских детей. Она сама в феврале 2023 года рассказывала Путину, что усыновила 15-летнего ребенка из Мариуполя.