Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Об этом говорится на сайте суда.

По версии суда, Путин несет личную ответственность за депортацию детей, которая происходила «как минимум с 24 февраля 2022 года». По этому же делу выдан ордер на арест уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что это историческое решение для Украины и всей международной системы права.

«Мировые лидеры три раза подумают, прежде чем пожать ему [Путину] руку или сесть с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступен, а его руководство и союзники будут привлечены к ответственности», — отметил он.

По его словам, в международный суд было передано более 40 томов материалов по насильственной депортации украинских детей в Россию. Он рассказал, что зафиксирована депортация 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей.

«Но реальное число может быть намного больше. Без сомнения, это плановая политика РФ, направленная на уничтожение Украины как государства и украинцев как нации. Похищая наших детей, Россия буквально крадет наше будущее», — написал Костин.

В ответ российские власти заявили, что они не признают юрисдикцию Международного уголовного суда.

«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода с точки зрения права для России являются ничтожными», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что «не нужно объяснять, где использовать эту бумагу», сопроводив пост эмодзи туалетной бумаги.

Международный уголовный суд — постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

Юрисдикцию Международного уголовного суда признают 123 государства, включая все страны Евросоюза и Южной Америки, некоторые африканские страны, а также Таджикистан и Афганистан. Римский статус не подписан США, Китаем, Индией, Россией, Израилем, Турцией и Ираном.

Кыргызстан подписал Римский статус Международного уголовного суда в 1998 году, однако так и не ратифицировал документ.

123 страны теперь могут арестовать Владимира Путина, т.к. ратифицировали Римский статут и являются участниками Международного уголовного суда pic.twitter.com/VblOQv1BwD — Важные истории (@istories_media) March 17, 2023

До этого момента международный суд лишь единожды выдавал ордер на арест действующего президента — им был глава Судана Омар аль-Башира. Его в 2008 году обвинили в геноциде трех этнических групп в составе населения Дарфура. Но несмотря на судебный ордер, аль-Башир продолжал ездить за границу, в том числе в страны, ратифицировавшие Римский статус. С 2019 года он находится под стражей в Судане и ожидает выдачи в Гаагу.

Депортация украинских детей

В докладе лаборатории гуманитарных исследований при Йельском университете говорилось, что как минимум шесть тысяч детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет (в том числе тех, у кого есть родители или опекуны) были насильно вывезены из Украины в Россию. Авторы доклада писали, что детей направляли в летние и бывшие пионерские лагеря, где проводились программы по «перевоспитанию» и «интеграции». Детям рассказывали «российскую версию истории» и передавали «идеи, которые служат политическим интересам России».

Кроме того, исследователи называли Марию Львову-Белову, детскую омбудсменку РФ, «ключевой фигурой» в принудительной вывозе украинских детей. Она сама в феврале 2023 года рассказывала Путину, что усыновила 15-летнего ребенка из Мариуполя. В ответ на выдачу ордена чиновница сказала, что международное сообщество «оценило ее работу по помощи детям».