Информагентство 24.kg опубликовало видео, на котором лейтенант обматерил рядового за то, что тот спал во время наряда. Журналисты назвали инцидент «неуставными отношениями».

Однако с этим не согласны в Минобороны и в ответ обвинили информагенство в непрофессионализме и некорректном информировании населения.

На опубликованном видео запечатлено, как лейтенант оскорбляет рядового за то, что тот заснул во время дежурства. Солдат пытается оправдаться тем, что не спал двое суток и ему «тяжело», но в ответ слышит только маты.

В пресс-службе Минобороны, комментируя ролик, сообщили «Клоопу», что на опубликованном видео нет факта дедовщины. По их словам, это были уставные требования начальника к подчиненному, а оправданий отговорок при несении боевого дежурства быть не может.

«Да, согласны, не совсем в джентльменском стиле, может не совсем корректно, но, извините, армия не институт благородных девиц, а оправданий и отговорок при несении боевого дежурства не может быть априори», — считают в Минобороне.

По мнению ведомства, журналисты 24.kg позволяют себе делать выводы об армейской службе, «не имея понятия, что это такое на самом деле».

«Но, надо отдать должное изворотливости корреспондентов ИА 24.kg. Еcли раньше журналисты данного ИА подписывались под своими публикациями, то сейчас они этого не делают (не хочется подписываться и признавать свою личную профессиональную некомпетентность), а в случае негатива будет коллективная ответственность ИА 24.kg, а не персонально не профессионально подготовленного журналиста. Браво ИА 24.kg, вашей изощренности можно только позавидовать, а профессионализму только посочувствовать», — говорится в сообщении Минобороны.

В конце февраля первый замглавы Минобороны Алмазбек Карасартов заявил, что в армии Кыргызстана нет дедовщины.