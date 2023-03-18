Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимых в солидарном порядке материальный ущерб в размере более 6,5 млрд сумов и направить арестованное в рамках уголовного дела имущество, принадлежащее подсудимым, на возмещение этого ущерба.

Это уже второй судебный процесс над обвиняемыми по делу о Нукусских событиях. В конце января суд в Бухаре вынес приговоры 22 обвиняемым по этому делу. Журналист Даулетмурат Тажимуратов, которого следствие считало главным организатором протестов, получил 16 лет колонии. Также суд приговорил 15 участников массовых протестов к лишению свободы сроком от 3 до 8,5 лет. Остальные получили условные сроки или приговоры, связанные с ограничением свободы.

Протесты в Каракалпакстане

Протесты в Каракалпакстане произошли в июле 2022 года после того, как в Узбекистане предложили поправки в Конституцию, которые бы исключили суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава Узбекистана.

Публикация проекта поправок в Конституцию сначала вызвала у жителей Каракалпакстана «непонимание и тихий протест», но уже 1 июля, после задержания неизвестными одного из лидеров протеста, юриста Даулетмурата Тажимуратова, в столице республики начались митинги с участием тысячи жителей.

Уже на следующий день в Нукус прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и пообещал не менять статьи Конституции, касающиеся автономии республики. Через несколько дней парламент Узбекистана принял решение сохранить в новом проекте Конституции статус суверенитета Каракалпакстана.

В ходе Нукусских событий скончались не менее 18 человек. Как утверждает Генпрокуратура Узбекистана, все они получили тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью. Пострадали 243 человека, среди них 38 сотрудников силовых органов, а 516 протестующих были задержаны.

Каракалпакстан — суверенная республика, входящая в состав Узбекистана. В ней проживают около двух миллионов человек, среди которых есть каракалпаки, узбеки и казахи.