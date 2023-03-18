Госкомитет нацбезопасности 16 и 17 марта задержал шестерых должностных лиц таможенной службы и трех представителей частных компаний по подозрению в контрабанде товаров. Предварительный ущерб государству составил около 1 млрд сомов.

По данным спецслужб, подозреваемые таможенники в сговоре с частными компаниями организовали устойчивый канал контрабанды товаров через так называемый «лже-транзит». То есть, в таможне Кыргызстана товары из Китая оформляли как транзитные, но разгружались они все равно в Кыргызстане.

Также в ГКНБ сообщили, что среди задержанных сотрудников таможни и бизнесменов есть родственники высокопоставленных лиц. Но чьи именно это родственники в спецслужбе не уточнили. Расследование уголовного дела находится под личным контролем главы Госкомитета Камчыбека Ташиева.

Кроме того, в ГКНБ опровергли слухи о противостояние между силовиками и Генпрокуратурой, которые распространяли в соцсетях.

«Какого-либо противостояния с Генеральной прокуратурой нет, и не может быть. Все следственные действия санкционированы и проводятся под процессуальным контролем Генеральной прокуратуры КР», — заключили в ГКНБ.

В госкомитете не первый раз опровергают слухи о возможных противостояниях между силовыми органами. Например, в январе 2023 года Ташиев лично опровергал информацию о возможных разборках между ГКНБ и МВД