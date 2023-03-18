В Госкомитете нацбезопасности опровергли слухи о противостоянии их ведомства с Генпрокуратурой. Это заявление было сделано на фоне задержания таможенников и бизнесменов, подозреваемых в организации контрабанды из Китая.

В ГКНБ сообщили, что в последнии дни в соцсетях распространялась «недостоверная информация» о якобы существующем противостоянии. В ведомстве раз напомнили, что противостояния с главным надзорным органом нет, и не может быть.

Ранее в анонимных телеграм-каналах со ссылкой на источники писали, что среди задержанных по подозрению в контрабанде близкий родственник генпрокурора Курманкула Зулушева, а точнее — брат его супруги. В сообщениях говорилось, что родственника Зулушева «пытаются всеми силами вытащить, но ГКНБ же пока не дает добро».

Однако в ГНКБ эту информацию не комментируют. В ведомстве лишь сообщили, что среди задержанных есть родственники высокопоставленных лиц, но кого именно не уточнили.

16 и 17 марта ГКНБ задержал шестерых таможенников и трех бизнесменов подозрению в контрабанде товаров из Китая. Предварительный ущерб государства составил около 1 млрд сомов.

Это не в первый раз когда появляются слухи о противостоянии силовиков. В конце января сотрудники МВД задержали следователя Управления ГКНБ по городу Ош и Ошской области по подозрению в получении взятки. Тогда СМИ писали, что при задержании между силовиками произошла потасовка.

Однако эту информацию опроверг сам глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он отметил, что задержание сотрудника ГКНБ было спланировано под руководством президента и никаких «разборок» между силовыми органами нет.