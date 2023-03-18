Водителя замглавы Кабмина Эдиля Байсалова оштрафовали на 18 тысяч сомов за подложные номера и езду по пешеходному тротуару. Об этом сообщили в Патрульной милиции Бишкека.

В ведомстве уточняют, что из этой суммы 15 тысяч сомов штрафа наложено за подложные номера, а три тысячи сомов за езду по тротуару возле бишкекского Дворца спорта.

«Мы выявили, что на Ford Mondeo были закреплены номера от другого автомобиля», — рассказали в Патрульной милиции.

В начале марта в соцсетях опубликовали видео, на котором машина Байсалова едет по тротуару возле Дворца спорта в Бишкеке. По словам очевидцев, сам чиновник тогда сидел на заднем сидении.

Эдиль Байсалов занимает пост замглавы Кабмина с октября 2021 года и известен своими неоднозначными высказываниями. Например, он говорил, что нынешние власти ведут Кыргызстан в стратосферу и обвинял СМИ в том, что они «множат боль».

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