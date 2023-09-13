Замглавы Кабинета министров Эдиль Байсалов на заседании парламента 13 сентября принес официальные извинения депутатам Жогорку Кенеша. Ранее из-за его высказываний в адрес парламентариев депутаты обратились к президенту с просьбой снять с должности Байсалова.

Однако по словам спикера Нурланбека Шакиева, вопрос по Байсалову был рассмотрен с участием президента, главы Кабмина, вице-спикеров и глав шести из восьми фракций.

«Садыр Жапаров сказал на собрании, что Байсалов официально попросит прощения и не будет повторять ошибки. Это последнее предупреждение для него. […] Призываю вас быть великодушными», — обратился Шакиев к коллегам.

В своем выступлении Байсалов отметил, что «принимает критику в свой адрес».

«Я никогда не хотел подвергнуть сомнению права и обязанности, статус Жогорку Кенеша, в целом ценности народной власти и демократии. Я всегда боролся за народную власть, демократию, чистую и честную власть, народный контроль и эффективную работу всех ветвей власти в гармонии. Если я проявил эмоции и сказал лишнее, я официально приношу свои извинения. Во время каникул я уже озвучивал это в ряде СМИ», — сказал Байсалов.



Несмотря на это не все парламентарии остались довольны извинениями Байсалова и возмутились его выступлением.

Депутатка Надира Нарматова сказала, что «в истории не было такого, чтобы представитель правительства так унижал парламент, сравнивая его с цирком».

«Вы как спикер должны были защищать парламент. К сожалению, такое было не раз, парламент терпел и [в итоге обратился к президенту об отставке Байсалова]. […] Он что такой незаменимый? Поставьте на его место женщину и социальная сфера, которая сейчас в ужасном состоянии, будет процветать», — сказала она.

Депутат Чынгыз Айдарбеков в свою очередь подверг критике работу Байсалова. А нардеп Шайлообек Атазов не поверил искренности извинений Байсалова и сказал ему, раз уж он пришел просить прощения, то пусть сделает это «по-мужски».

«Вам доверился президент и назначил на эту должность, подумав, что вы интеллигентный, дипломат. Но вы приходите сюда и вносите раздор между парламентом и президентом. Как будет развиваться государство тогда? Поэтому мы недовольны вами. Вы первый чиновник из правительства, кто не уважал парламент. Это останется в истории. Вы попросили прощения, но сделаете это по-мужски. Мы народные избранники, попросите прощения у народа», — сказал он.

Спикер Шакиев в ответ попросил коллег не превращать этот вопрос в обсуждение и призвал депутатов перейти к другим вопросам.



В заключении Байсалов еще раз попросил прощения у депутатов и лично у Нарматовой, добавив, что готов в будущем работать с парламентариями.

Ранее спикер Нурланбек Шакиев, отвечая на вопрос об отставке Байсалова, говорил, что этот вопрос не снят с повестки дня и просил коллег проявить терпение.



На заседании 22 июня депутаты парламента приняли постановление с решением направить президенту предложение об освобождении от занимаемой должности замглавы Кабмина Эдиля Байсалова. С такой инициативой выступали парламентские фракции «Ишеним» и «Ата Журт-Кыргызстан», а также депутатская группа «Мекенчил».

Решение рекомендовать президенту уволить Байсалова депутаты приняли после того, как чиновник в очередной раз нелестно высказался в адрес парламентариев. 20 июня на заседании парламентского комитета по социальной политике Байсалов выступил в защиту сотрудников Минздрава, которые не смогли ответить на вопросы депутатов касательно обсуждаемого законопроекта.

После заседания чиновник дал интервью журналистам издания Kaktus.меdia, в котором заявил, что «депутаты не имеют права его отчитывать и говорить от имени народа». Он подчеркнул, что по новой Конституции, исполнительная ветвь формируется президентом и отчитывается перед ним.

Лидер фракции «Ишеним», депутат Улукбек Ормонов пояснил, что «заявления Байсалова нанесли вред чести и достоинству Жогорку Кенеша».

Затем в конце июля Байсалов сообщил, что извинился перед депутатами за свою критику в адрес парламента.