Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов принес извинения перед торага (спикером) ЖК Нурланом Шакиевым и депутатами парламента за свою критику в их адрес. Об этом сообщили в «Азаттыке».

Байсалов заявил, что целью его высказываний было лишь напомнить парламенту о том, как работает исполнительная власть согласно Конституции.

«Мы смогли устранить недопонимание. Возможно, мои слова могли быть восприняты как вмешательство в работу Жогорку Кенеша. Но сейчас всем все понятно. Между нами нет никаких разногласий. Я смог убедить в том, что с уважением отношусь к парламенту», ‒ сказал Байсалов.

Причиной конфликта между Байсаловым и депутатами ЖК стала перепалка замглавы кабмина с Эмилем Жамгырчиевым на заседании парламентского комитета 20 июня.

На заседании подняли вопрос о возможном расколе в Минздраве. Байсалов выступил в защиту Минздрава и сказал, чтобы они не брали экзамены у министерств, а довольствовались ответами в письменном виде.

Жамгырчиев ответил, что просить ответы в письменном виде не правильно.

«Если ответы в письменном виде получать, то зачем вообще собираться здесь? Тогда давайте письменные ответы и сами принимайте законы. Эдиль Жолдубаевич, послушайте, я говорю вам как ваш младший брат, человек, коллега. Когда бы вы не пришли, вы постоянно создаете какую-то отрицательную обстановку», — сказал Жамгырчиев.

На том же заседании Байсалов заявил, что парламент не имеет исполнительной власти во время слушания информации кабмина о реализации постановления по Ботаническому саду.

«Давайте хорошенько прочитаем Конституцию, постановления комитетов носят рекомендательный характер. Вы не Кабмин, чтобы диктовать исполнительной власти. Вмешательство в дела кабмина — это превышение полномочий», — заявил он.

Спикер Жогорку Кенеша Нурлан Шакиев заявил, что Байсалов должен понести ответственность за свои высказывания. По его словам, Байсалов «вносит разлад между законодательной и исполнительной ветвями власти». По его словам, Байсалов должен отвечать за свои «бездумные, безответственные высказывания».

На заседании 21 июня Шакиев поднял вопрос о возможной отставке Байсалова.

А уже на следующий день депутаты приняли постановление о том, чтобы направить Садыру Жапарову предложение об отставке Байсалова. В ответ на это постановление Байсалов сказал, что «будет так, как решит глава государства».

Авторка: Акылай Курманова





