Президент Садыр Жапаров подарил двухкомнатную квартиру в Оше бронзовому чемпиону мира по боксу Мунарбеку Сейитбек уулу. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе главы государства.

Жапаров отметил, что достижение боксёра «стало большой гордостью для каждого кыргызстанца».

«Ты вошел в историю независимого Кыргызстана как первый призер чемпионата мира по боксу в новейшей истории. Ты и твои тренеры продемонстрировали миру возрождение школы кыргызского бокса, славившейся во времена Союза, это очень значимо […] Ты укрепил веру юных бойцов в то, что они смогут в будущем завоевать медали», — сказал президент, призвав Сейитбек уулу быть образцом и стимулом для молодых боксёров.

Мунарбек Сейитбек уулу завоевал бронзу на чемпионате мира по боксу, который прошел в Ташкенте в мае этого года. Это первая в истории Кыргызстана медаль на мировом первенстве по этому виду спорта.