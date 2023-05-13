Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу завоевал бронзу на чемпионате мира по боксу, который проходит в Ташкенте. Это первая в истории Кыргызстана медаль на мировом первенстве по этому виду спорта.



Сейитбек уулу выступал в весовой категории до 57 кг и стартовал 1 мая со стадии 1/32 финала. На турнире он одержал четыре победы подряд над боксерами из Пуэрто-Рико, Таиланда, Мексики, Таджикистана и вышел в полуфинал.

12 мая Сейитбек уулу в полуфинале уступил узбекистанцу Абдумалику Халокову. В итоговом протоколе данной весовой категории спортсмен из Кыргызстана займет 3 место и получит бронзовую медаль.

Чемпионат мира по боксу в Ташкенте стартовал 30 апреля и завершится 14 мая. В турнире принимают участие ,более 600 спортсменов из более 100 стран. Из Кыргызстана в чемпионате мира участвуют 13 боксеров.



По данным СМИ, занявшие первые места спортсмены получат $200 тысяч, вторые места — $100 тысяч, а третьи — $50 тысяч.

