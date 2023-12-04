Кыргызстанский боксер Амантур Джумаев завоевал золотую медаль чемпионата мира по боксу среди юношей в Армении. Об этом сообщили в Федерации бокса Кыргызстана.

Джумаев выступал в весовой категории до 52 кг. В финальном поединке он победил армянского боксера Арена Харатьяна. По данным Федерации бокса республики, Амантур стал первым в истории Кыргызстана чемпионом мира среди юниоров по этому виду спорта.

Амантур Джумаев является также чемпионом Азии среди юниоров. Золотую медаль он завоевал в конце октября на юношеском чемпионата Азии в Астане. Между финальными боями чемпионата Азии и чемпионата мира прошло 32 дня.

Также серебро на турнире завоевал Дилербек Садиров. Он выступал в весовой категории до 57 кг и занял третье место, уступив в полуфинале российскому боксеру Платону Козлову.

Чемпионат мира среди спортсменов 2007-2008 годов рождения проходит в Ереване. Он стартовал 24 ноября и завершится 5 декабря. В турнире принимают участие 600 бойцов из 60 стран.