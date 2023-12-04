Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов заявил, что многие кыргызстанцы выступают против изменения флага и власти должны на это обратить внимание. Об этом он высказался на своей странице в фейсбуке.

Но он отметил, что инициаторы законопроекта Нурлан Шакиев и Улан Примов инициировали законопроект «из лучших побуждений». По его словам, президент Садыр Жапаров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и он сам поддерживали идею обновить флаг в тот период, когда «обновляется страна».

«Однако общественное обсуждение показало, что нынешний флаг укоренился в сознании и сердцах людей, и вопрос изменения флага обеспокоил многих. Будем надеяться, что депутаты Жогорку Кенеша будут действовать с учетом пожеланий народа. Что бы ни было, давайте относиться друг к другу терпимее», — написал он.

Изменение госфлага

29 ноября Депутаты Жогорку Кенеша приняли в первом чтении законопроект об изменении государственного флага.

Авторы законопроекта Нурланбек Шакиев и Улан Примов предложили выпрямить форму лучей на флаге, а также увеличить количество чамгараков (гнутые палки, вставляемые крест-накрест в түндүк) до четырех.

В поддержку инициативы об изменении флага высказывался и президент Садыр Жапаров. По мнению главы государства, с изменением флага «впредь будет так, будто солнце светит и улыбается», а Кыргызстан «отныне будет развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца на флаге».

Против изменений выступали некоторые депутаты парламента, а также один из авторов государственного символа — Бекбосун Жайчыбеков. По его словам, предложение депутатов изменить волнистые лучи, изображенные на флаге, на прямые линии — «это худший вариант, самый худший из возможных». Кроме того, некоторые пользователи соцсетей запустили флешмоб #неменяйтефлаг, призывая депутатов не менять государственную символику.

Кроме того, 9 декабря в Бишкеке планируется митинг против изменения флага. Акция должна пройти в сквере имени М.Горького.